ColorZerolagTriX - Indikator für den MetaTrader 5

Diese TriX Oszillator Analogie wird auf Basis von fünf Triple Exponential Moving Averages Oszillator Indikatoren berechnet.

Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!

Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des TriX mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.

Abb.1. Der ColorZerolagTriX Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13213

