記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZerolagTriX - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー: 703
- 703
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このTriXオシレータのバリアントは5つの 3 重指数移動平均指標（Triple Exponential Moving Averages Oscillator） に基づいて算出されます。
すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。
FactorN入力変数は、1からNの各TriXの総指標値での重みを表します。
図1 ColorZerolagTriX指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13213
