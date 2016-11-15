コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagTriX - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
703
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このTriXオシレータのバリアントは5つの 3 重指数移動平均指標（Triple Exponential Moving Averages Oscillator） に基づいて算出されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各TriXの総指標値での重みを表します。


図1　ColorZerolagTriX指標

図1　ColorZerolagTriX指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13213

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むTriXCloud指標

TriXCloud TriXCloud

エンベロープが高値と安値のために計算されるTRIXオシレータの値を表すクラウド指標

Exp_ColorZerolagTriX Exp_ColorZerolagTriX

Exp_ColorZerolagTriXエキスパートアドバイザーは ColorZerolagTriX指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。

Exp_CenterOfGravityOSMA Exp_CenterOfGravityOSMA

Exp_CenterOfGravityOSMAエキスパートアドバイザーはCenterOfGravityOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。