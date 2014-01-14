O autor do artigo:

LeMan

Este indicador de tendência mostra a direção atual da tendência e o momento para fechamento de uma posição aberta.



Existem três variantes do indicador:

Como uma linha (Variation.mq5): Como uma linha colorida mostrando a tendência atual (ColorVariation.mq5); Como uma linha com uma JMA-suavizada adicional para redução de ruídos (ColorJVariation.mq5).

O ColorJVariation.mq5 usa a classe СJJMA de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Os indicadores Variation.mq5, ColorVariation.mq5 e ColorJVariation.mq5 dever ser colocados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.07.2010.