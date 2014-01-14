Participe de nossa página de fãs
Variation - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3234
-
O autor do artigo:
LeMan
Este indicador de tendência mostra a direção atual da tendência e o momento para fechamento de uma posição aberta.
Existem três variantes do indicador:
- Como uma linha (Variation.mq5):
- Como uma linha colorida mostrando a tendência atual (ColorVariation.mq5);
- Como uma linha com uma JMA-suavizada adicional para redução de ruídos (ColorJVariation.mq5).
O ColorJVariation.mq5 usa a classe СJJMA de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Os indicadores Variation.mq5, ColorVariation.mq5 e ColorJVariation.mq5 dever ser colocados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.07.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/422
