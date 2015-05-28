Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorXMA_Ishimoku_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1942
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XMA_Ishimoku с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора XMA_Ishimoku находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то размер цветной точки становится больше. Таким образом, индикация силы тренда получается с тремя уровнями силы:
- Слабый — нет цветных точек;
- Средний — маленькие цветные точки;
- Сильный — большие цветные точки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXMA_Ishimoku_StDev
Индикатор AnchoredMomentum в свечном виде.ADXCrossing_HTF_Signal
Индикатор ADXCrossing_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ADXCrossing.
Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении цвета облака индикатора ChandelExit.ChandelExit_HTF_Signal
Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.