ColorXMA_Ishimoku_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор XMA_Ishimoku с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора XMA_Ishimoku находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.

input double dK1=1.5;  // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра
input double dK2=2.5;  // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра

Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dK2, то размер цветной точки становится больше. Таким образом, индикация силы тренда получается с тремя уровнями силы:

  1. Слабый — нет цветных точек;
  2. Средний — маленькие цветные точки;
  3. Сильный — большие цветные точки.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorXMA_Ishimoku_StDev

AnchoredMomentumCandle AnchoredMomentumCandle

Индикатор AnchoredMomentum в свечном виде.

ADXCrossing_HTF_Signal ADXCrossing_HTF_Signal

Индикатор ADXCrossing_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ADXCrossing.

ChandelExitSign ChandelExitSign

Семафорный сигнальный индикатор, подающий сигналы при изменении цвета облака индикатора ChandelExit.

ChandelExit_HTF_Signal ChandelExit_HTF_Signal

Индикатор ChandelExit_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelExitSign.