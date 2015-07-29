代码库部分
ColorXMA_Ishimoku_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1215
(15)
colorxma_ishimoku_stdev.mq5 (17.44 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
此 XMA_Ishimoku 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

如果 XMA_Ishimoku 指标的标准方差介于 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则在均线上出现小彩色点。它的颜色与当前趋势方向对应。

input double dK1=1.5;  // 平方律滤波系数 1
input double dK2=2.5;  // 平方律滤波系数 2

如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们的到 3 级趋势强度指标:

  1. 弱 — 无点;
  2. 中 — 小彩色点;
  3. 强 — 达彩色点。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. ColorXMA_Ishimoku_StDev 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13095

AnchoredMomentumCandle AnchoredMomentumCandle

本 AnchoredMomentum 指标以蜡烛条序列的形式实现。

ADXCrossing_HTF_Signal ADXCrossing_HTF_Signal

此 ADXCrossing_HTF_Signal 指标显示趋势方向，以及基于 ADXCrossing 指标的信号。

MultiAroonOscillatorTrend_x10 MultiAroonOscillatorTrend_x10

此 MultiAroonOscillatorTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 AroonOscillator 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

此 AroonOscillatorTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 AroonOscillator 振荡器的位置。