Rainbow_Clouds - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações: 1151
1151
Avaliação: (14)
(14)
Publicado:
Atualizado:
Um leque de Médias Móveis implementados como um conjunto de indicadores de nuvem.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador Rainbow_Clouds

Fig.1. O indicador Rainbow_Clouds

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13065

