本 MultiStochasticTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧随机振荡器的位置，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器位于超卖位之下, 线条喷成粉色, 如果高于超买位, 线条喷深绿色。否则, 线条为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

图例.1. MultiStochasticTrend_x10 指标