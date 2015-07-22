请观看如何免费下载自动交易
MultiStochasticTrend_x10 - MetaTrader 5脚本
本 MultiStochasticTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧随机振荡器的位置，显示当前趋势的信息。
十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器位于超卖位之下, 线条喷成粉色, 如果高于超买位, 线条喷深绿色。否则, 线条为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
图例.1. MultiStochasticTrend_x10 指标
MultiMFITrend_x10
本 MultiMFITrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 MFI 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。MFITrend_x10
本 MFITrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 MFI 振荡器的位置。
BinaryWave_HTF_Signal
此 BinaryWave_HTF_Signal 指标基于 BinaryWaveSign 指标显示趋势方向和信号。BlauTVI_HTF
此 BlauTVI 指标在输入参数中有时间帧选项。