Aroon_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1076
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
O indicador Aroon com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico(timeframe)

Este indicador requer que o arquivo do indicador Aroon.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Aroon_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12883

