MAMA_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
O indicador MAMA_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal gerado pelo indicador MAMASign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido indicando a direção da operação. Ele também dispara alertas e sinais de áudio.
Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostrará uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador exibe uma seta diagonal. Sua cor e sentido correspondem à direção da operação.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do MAMASign:
input string Symbol_=""; // ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // timeframe do indicador para cálculo input double FastLimit = 0.5; input double SlowLimit = 0.05; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de preço
- Os parâmetros de entrada do MAMA_HTF_Signal necessários para visualização do indicador:
//---- Configurações de visualização do Indicador input uint SignalBar=0; // Número de barras para obter um sinal (0 é a barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // etiquetas de nomes do indicador input color UpSymol_Color=Lime; // cor do símbolo de tendência de alta input color DnSymol_Color=Magenta; // cor do símbolo de tendência de baixa input color IndName_Color=DarkOrchid; // cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // tamanho dos símbolos dos sinais input uint Font_Size=10; // tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // visualização do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// o canto no qual será exibido o símbolo input uint X_=0; // deslocamento horizontal input uint Y_=20; // deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do MAMA_HTF_Signal necessários para disparar sinais de alertas e de áudio:
//---- Configuração de Alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // opção do modo de diparo do alerta input uint AlertCount=0; // o número de alertas
Se muitos indicadores MAMA_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas de nomes do indicator) no valor da variável string.
Este indicador requer que o arquivo MAMASign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório:<terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Imagens:
Fig. 1. O indicador MAMA_HTF_Signal Continuação de um sinal de tendência
Fig. 2. O indicador MAMA_HTF_Signal Um sinal para uma operação
