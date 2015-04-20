CodeBaseSeções
O indicador Ozymandias_HTF_Signal mostra a direção da tendência e sinal gerado pelo indicador OzymandiasSign na barra escolhida como um objeto gráfico colorido indicando a direção da operação. Ele também dispara alertas e sinais de áudio.

Se a tendência continuar no barra selecionada, o indicador mostrará uma seta para a direita. A sua cor corresponde à direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador exibe uma seta diagonal. Sua cor e sentido correspondem à direção da operação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do OzymandiasSign:
    input string Symbol_="";                              // ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // timeframe do indicador para cálculo
input uint Length=2;
input  ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA;
  2. Os parâmetros de entrada do Ozymandias_HTF_Signal necessários para visualização do indicador: 
    //---- Configurações de visualização do Indicador
input uint SignalBar=0;                               // Número de barras para obter um sinal (0 é a barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // etiquetas de nomes do indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                       // cor do símbolo de tendência de alta
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // cor do símbolo de tendência de baixa
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                           // tamanho dos símbolos dos sinais
input uint Font_Size=10;                              // tamanho da fonte do nome do indicador

input int X_1=5;                                      // deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                    // deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                          // visualização do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// o canto no qual será exibido o símbolo
input uint X_=0;                                      // deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                     // deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do Ozymandias_HTF_Signal necessários para disparar sinais de alertas e de áudio:
    //---- Configuração de Alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // opção do modo de diparo do alerta
input uint AlertCount=0;                     // o número de alertas

Se muitos indicadores Ozymandias_HTF_Signal são usados no gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio Symbols_Sirname (etiquetas de nomes do indicator) no valor da variável string.

Este indicador requer que o arquivo OzymandiasSign.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Imagens:

Fig. 1. O indicador Ozymandias_HTF_Signal. Continuação de um sinal de tendência

Fig. 2. O indicador Ozymandias_HTF_Signal. Um sinal para uma operação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12564

