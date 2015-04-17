使用 Leading 指标的交易系统。

当指标线交叉时，可以做出交易决定。

放置编译后的指标文件 Leading.ex5 至<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。





图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表