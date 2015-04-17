请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
让其他人评价
使用 Leading 指标的交易系统。
当指标线交叉时，可以做出交易决定。
放置编译后的指标文件 Leading.ex5 至<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
Leading_HTF
此 Leading 指标在输入参数中有时间帧选项。MAMA_HTF
此 MAMA 指标在输入参数中有时间帧选项。
LeadingSign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 Leading 的均线交叉。MAMASign
一款信号量指标，采用的算法基于来自 MAMA 的均线交叉。