EA

Exp_Leading - MetaTrader 5EA

\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
leading.mq5 (7.58 KB) 预览
exp_leading.mq5 (5.71 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

使用 Leading 指标的交易系统。

当指标线交叉时，可以做出交易决定。

放置编译后的指标文件 Leading.ex5 至<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12560

