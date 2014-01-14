Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trinity-Impulse - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2431
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
basisforex
O Indicador Trinity-Impulse mostra entradas de mercado e os períodos de lateralidade. O estado zero mostra um periodo lateral. O impulso V-shaped mostra entradas de mercado na direção contrária. O impulso Flat-topped significa que é hora de entrar no mercado na mesma direção.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 11.06.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/684
A classe CStochasticOnArray foi projetada para o cálculo dos valores do indicador Estocástico sobre os buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.RSI Strike
Mostra os pontos de cruzamento de indicadores RSI (Relative Strength Index) pertencentes a vários períodos.
Grade de tempo vertical com passo de três horas.PriceAlert
O indicador mostra a linha horizontal que define o nível de acionamento do sinal.