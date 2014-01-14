CodeBaseSeções
Indicadores

Trinity-Impulse - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2431
(23)
basisforex

O Indicador Trinity-Impulse mostra entradas de mercado e os períodos de lateralidade. O estado zero mostra um periodo lateral. O impulso V-shaped mostra entradas de mercado na direção contrária. O impulso Flat-topped significa que é hora de entrar no mercado na mesma direção.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 11.06.2009.

Trinity-Impulse

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/684

