Canal De Preço - indicador para MetaTrader 5
Há um indicador Canal de Preço, mas eu não gostei dele, pois ele preenche todo os espaço entre os limites superior e inferior.
Esta versão do Canal de Preço é parecida com a do MetaTrader 4:
Além disso, você pode combinar os dois juntos:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/181
