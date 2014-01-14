CodeBaseSeções
Canal De Preço - indicador para MetaTrader 5

Há um indicador Canal de Preço, mas eu não gostei dele, pois ele preenche todo os espaço entre os limites superior e inferior.

Canal De Preço

Esta versão do Canal de Preço é parecida com a do MetaTrader 4:

Canal De Preço

Além disso, você pode combinar os dois juntos:

Canal De Preço

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/181

