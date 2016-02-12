CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Grid - expert para MetaTrader 4

RomannMQL | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
Visualizações:
1184
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Arranjo das ordens pendentes em intervalos iguais (passos). No caso do mercado não se mover na direção do lote comprado - é colocado em sentido oposto com um aumento.

O robô começa com o lote mínimo, uma vez que a rentabilidade do depósito atingir um determinado valor - ocorre a reinicialização automática, removendo todas as ordens e redefinindo os lotes para o mínimo.

Grid

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12947

Tick Chart Tick Chart

Gráfico de Tick do preço/spread/volume. Salva os dados do tick no arquivo.

Expert Advisor baseado na reversão a partir do limite do canal da MA Expert Advisor baseado na reversão a partir do limite do canal da MA

Os dados do indicador Média Móvel são usados para a negociação. Se o preço se afasta da média móvel por um certo número de pontos, em seguida, é colocado uma ordem na direção da linha da Média Móvel.

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

O indicador mostra os valores das médias móveis (MA), deltas entre os valores e os deltas entre as МА's.

ClockAnalog ClockAnalog

Relógio analógico do mercado GMT (UTC) 24 horas visualizados em segundo plano. O relógio exibe o horário de Greenwich e mostra o status de todas as principais bolsas de valores, de acordo com sua programação.