Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Grid - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1184
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Arranjo das ordens pendentes em intervalos iguais (passos). No caso do mercado não se mover na direção do lote comprado - é colocado em sentido oposto com um aumento.
O robô começa com o lote mínimo, uma vez que a rentabilidade do depósito atingir um determinado valor - ocorre a reinicialização automática, removendo todas as ordens e redefinindo os lotes para o mínimo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12947
Gráfico de Tick do preço/spread/volume. Salva os dados do tick no arquivo.Expert Advisor baseado na reversão a partir do limite do canal da MA
Os dados do indicador Média Móvel são usados para a negociação. Se o preço se afasta da média móvel por um certo número de pontos, em seguida, é colocado uma ordem na direção da linha da Média Móvel.
O indicador mostra os valores das médias móveis (MA), deltas entre os valores e os deltas entre as МА's.ClockAnalog
Relógio analógico do mercado GMT (UTC) 24 horas visualizados em segundo plano. O relógio exibe o horário de Greenwich e mostra o status de todas as principais bolsas de valores, de acordo com sua programação.