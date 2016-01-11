A idéia do Expert Advisor foi minha. O código do Expert Advisor foi escrito por Sergey Diubakin.

Esta versão do Expert Advisor foi utilizada na negociação de uma conta PAMM. Devido ao fator humano (ou seja, eu) o lucro líquido foi de 20%. O lucro máximo poderia ter sido 84% após o depósito inicial.

Período de negociação real: de 23.02.2015 a 23.07.2015.

De acordo com minhas observações, a negociação com este Expert Advisor requer um grande depósito (15 000 - 20 000 no mínimo).

Os valores do indicador Moving Average são utilizados para negociação. Se o linha rápida da média móvel está acima da linha lenta e a distância entre essas duas linhas é maior do que o especificado, então uma ordem de compra é aberta.

Os valores opostos dos indicadores são utilizados na abertura de uma ordem de venda. Ordem para fechar acontece de acordo com os valores do indicador Moving Average.

Este EA também tem módulos adicionais de plugar: a distância entre as linhas rápidas e lentas das Médias Móveis, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, a distância entre as ordens (acima e abaixo), método de média do Take Profit, o tempo de negociação, retorno, o aumento do primeiro lote principal no caso do anterior ter sido fechado com perda.





O algoritmo do EA:



O EA verifica se existem ordens que foram abertas anteriormente. Se não houver ordens abertas, então a EA analisa o gráfico e se estiverem reunidas todas as condições especificadas nas configurações, ele abre a primeira ordem principal. Após a abertura da primeira ordem principal, o EA define os níveis de Take Profit e Stop Loss (se esses módulos estiverem habilitados). Se a primeira ordem principal fecha com uma perda, então a próxima ordem pode ser aberta com um aumento de lote. Se a primeira ordem principal é colocada, os módulos Step Up e Step Down estão habilitados e o preço atinge os valores especificados, então são colocadas ordens adicionais para estes módulos. Pedidos adicionais aos módulos Step Up e Step Down só podem ser colocados após o EA abrir a primeira ordem principal ou se existem ordens adicionais abertas. Este Expert Advisor tem 2 modos de operação:

a) um modo de operação onde a MA Rápida está acima da MA lenta, então o EA posiciona as ordens de compra e quando tendência muda (o MA rápida abaixo da MA Lenta), todas as ordens abertas serão fechadas e serão colocadas ordens de venda.

b) modo de operação 2 é quando o EA abre as ordens de compra e as mudanças de tendência ocorrem (MA rápida abaixo da MA lenta), então as ordens permanecem abertas. A EA coloca ordens de venda somente quando a MA Rápida torna-se menor do que a MA lenta e todas as ordens estão fechadas (Take Profit, Stop Loss são alcançados, ou fechadas "manualmente"). Este Expert Advisor tem um módulo de tempo de Negociação, onde ao ser ativado, permite que o EA coloque a ordem principal apenas no período de tempo especificado neste módulo. Este módulo não se aplica às ordens adicionais aos módulos Step Up, Step Down e Turn. Ou seja, se houver pedidos anteriormente abertos pelo EA e um dos módulos Step Up, Step Down ou Turn é ativado, então as ordens adicionais para estes módulos serão colocados independentemente do tempo.





Configurações do Expert Advisor:



Modo de operação: 1 - Se a tendência muda, todas as ordens abertas são fechadas e as ordens opostas são abertas;

2 - se a tendência muda, as ordens abertas não são fechadas (o EA espera até que Take Profit, Stop Loss sejam alcançados, ou fechadas "manualmente"). MA Rápida - Definições para o indicador Moving Average: período, deslocamentos, método МА. A média móvel deve estar incluída no terminal MetaTrader 4. MA Lenta - Definições para as configurações do indicador Moving Average: período, delocamento, método МА. A média móvel deve estar incluída no terminal MetaTrader 4. Lote inicial 4.1. Lote inicial LotConst_or_not — permite ao usuário escolher se deseja iniciar a negociação no mesmo lote ou recalcula o lote inicial, consoante a mudança do depósito:

true - O primeiro lote será constante e igual ao valor dos lotes especificados;

false - O primeiro lote vai mudar dinamicamente de acordo com a alteração do depósito e dependerá do parâmetro RiskPercent e o tamanho do depósito. Lots =AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0

— permite ao usuário escolher se deseja iniciar a negociação no mesmo lote ou recalcula o lote inicial, consoante a mudança do depósito: - O primeiro lote será constante e igual ao valor dos lotes especificados; - O primeiro lote vai mudar dinamicamente de acordo com a alteração do depósito e dependerá do parâmetro RiskPercent e o tamanho do depósito. Lotes - Define o lote inicial para negociação;

- Define o lote inicial para negociação; RiskPercent - Define o lote inicial, dependendo do depósito. 4.2. Aumento do lote FirstLotMultiplicator - Parâmetro responsável pelo aumento proporcional após a primeira ordem principal fechar com perda (pelo Stop Loss, "manualmente" ou simplesmente com uma perda);

- Parâmetro responsável pelo aumento proporcional após a primeira ordem principal fechar com perda (pelo Stop Loss, "manualmente" ou simplesmente com uma perda); First_LotSize - Se a primeira ordem principal chegou a um valor especificado nesta linha, então o EA coloca o Take Profit no nível definido na próxima linha (First_LotSize_TakeProfit), mas não no ponto 5 das definições de EA;

- Se a primeira ordem principal chegou a um valor especificado nesta linha, então o EA coloca o Take Profit no nível definido na próxima linha (First_LotSize_TakeProfit), mas não no ponto 5 das definições de EA; First_LotSize_TakeProfit - Um "novo" nível de Take Profit da primeira ordem principal, se alcançar o tamanho definido na linha First_LotSize;

- Um "novo" nível de Take Profit da primeira ordem principal, se alcançar o tamanho definido na linha First_LotSize; First_MaxLotSize - O valor máximo onde o EA aumentará a primeira ordem principal. Se o tamanho da primeira ordem principal a ser colocada é maior do que o valor desta linha, então o EA coloca a primeira ordem principal de acordo com parâmetro 3.1 das definições do EA. Configurações da distância entre a MA Rápida e a MA lenta Distância - A distância necessária entre a MA Rápida e a MA lenta para abrir uma ordem, definida em pontos no gráfico onde o EA está anexado.

true - O módulo Distance é ativado (on),

false - O módulo Distance é desativado (off). Lucro em pontos - TP TakeProfit - o valor desejado do lucro em pontos ao fechar uma ordem ou um grupo de ordens.

true - O módulo TakeProfit é ativado (on),

false - O módulo TakeProfit é desativado (off). Método da média — Varyant - Uma variante do nível médio do método TakeProfit (selecionável entre 1 ou 2). Varyant 1. O nível médio acontece de acordo com esta fórmula: (preço de abertura 1 + preço de abertura 2 + preço de abertura 3 + preço de abertura N) / N + nível do Take Profit, especificado nas configurações da EA.

O nível médio acontece de acordo com esta fórmula: (preço de abertura 1 + preço de abertura 2 + preço de abertura 3 + preço de abertura N) / N + nível do Take Profit, especificado nas configurações da EA. Varyant 2. O cálculo do nível médio ocorre da seguinte forma: a EA determina o "nível sem perdas" de todas as posições (considerando cada swap e comissões sobre as ordens, aberto pela EA no momento do nível médio do Take Profit) e adiciona o Take Profit especificado nas configurações do EA para esse preço. Stop em pontos - SL StopLoss - o valor de perda de pontos se o preço move à uma direção oposta (ordem aberta).

true - O módulo StopLoss é ativado (on),

false - O módulo StopLoss é desativado (off). A distância entre as ordens (Step Up) - A distância (intervalo) entre as ordens abertas na grade de ordem, situado ao longo da "tendência". true - O módulo Step Up é ativado (on),

false - O módulo Step Up é desativado (off). 9.1. Trailing stop - Nível do Stop Loss móvel. true - O módulo Trailing Stop é ativado (on),

false - O módulo Trailing Stop é desativado (off). A distância entre as ordens (Step Down) - A distância (intervalo) entre as ordens abertas na grade de ordem, ajustado contra a "tendência". true - O módulo Step Down é ativado (on),

false - O módulo Step Down é desativado (off). O identificador de ordens do EA - Magic (número mágico) - O parâmetro ajuda os EAs a reconhecerem as suas ordens quando da negociação num terminal. Dados de saída — ShowTableOnTesting - O parâmetro permite virar a mesa (lucro hoje, ontem etc.), "on" e "off": verdadeiro - on, falso - off. Time frame - Código de programa que determina qual o timeframe gráfico será utilizado pela EA na negociação. Current - o calendário gráfico, especificado no terminal.

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 — timeframes fixos. Horário de Negociação - Módulo para a abertura da primeira ordem principal num horário específico. true - O módulo Trade Time é ativado (on),

false - O módulo Trade Time é desativado (off). Retorno - determina ordens limitadas de acordo com o nível do Stop Loss da primeira ordem principal no sentido oposto. true - O módulo Turn é ativado (on),

false - O módulo Turn é desativado (off). Turn - A distância em que a ordem pendente oposta é colocada.

- A distância em que a ordem pendente oposta é colocada. LotMultiplicator - O parâmetro responsável pelo aumento proporcional das ordens realizadas pelo módulo Turn, no caso da anterior fechar com uma perda (pelo Stop Loss, "manualmente" ou simplesmente com uma perda);

- O parâmetro responsável pelo aumento proporcional das ordens realizadas pelo módulo Turn, no caso da anterior fechar com uma perda (pelo Stop Loss, "manualmente" ou simplesmente com uma perda); Turn_TakeProfit - O nível de Take Profit das ordens realizadas pelo módulo Turn;

- O nível de Take Profit das ordens realizadas pelo módulo Turn; Turn_LotSize - Se a ordem colocada pelo módulo Turn excede o valor definido nesta linha, então um novo nível Take Profit é usado para essa ordem, que é especificado pelo módulo Turn na próxima linha, mas não na linha Turn_TakeProfit;

- Se a ordem colocada pelo módulo Turn excede o valor definido nesta linha, então um novo nível Take Profit é usado para essa ordem, que é especificado pelo módulo Turn na próxima linha, mas não na linha Turn_TakeProfit; Turn_LotSize_TakeProfit - um novo nível de Take Profit para as ordens do módulo Turn, no caso dos pedidos colocados excederem o tamanho especificado na linha Turn_LotSize;

- um novo nível de Take Profit para as ordens do módulo Turn, no caso dos pedidos colocados excederem o tamanho especificado na linha Turn_LotSize; Turn_MaxLotSize - O tamanho máximo do lote de uma ordem a ser colocada pelo módulo Turn. Se o lote da ordem excede ao tamanho especificado, então o EA não usará este lote.





Resultados da Negociação:

Esta versão do Expert Advisor foi utilizada na negociação de uma conta PAMM. Período de negociação real: de 23.02.2015 a 23.07.2015.

O lucro máximo poderia ter sido 84% após o depósito inicial. No entanto, graças a mim o lucro líquido foi de apenas 20%. A razão foi minha interferência na negociação do EA.

As execuções de teste do EA que realizei, mostraram 5%, 10% e 15% de lucro líquido por mês com um rebaixamento máximo de 20% do depósito.

P.S. Em anexo os arquivos .set das operações apenas na conta que eu negociei. Configurações personalizadas do EA são necessárias para cada corretora e conta (demo ou real).

Não se empolgue com a otimização, porque nem sempre ajuda e pode desconsiderar a velocidade da colocação da ordem nos movimentos muito rápidos.