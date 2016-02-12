Participe de nossa página de fãs
Tick Chart - indicador para MetaTrader 4
- 2520
O indicador mostra o gráfico tick do preço, spread ou volume.
É possível salvar os dados do tick em um arquivo que pode ser aberto, mais tarde, em Excel ou outro programa.
Parâmetros de entrada:
Os dados do indicador Média Móvel são usados para a negociação. Se o preço se afasta da média móvel por um certo número de pontos, em seguida, é colocado uma ordem na direção da linha da Média Móvel.FloatingSpread
The indicator for the floating spread. Displays the change in spread of multiple currency pairs.
Arranjo das ordens pendentes em intervalos iguais (passos).ID Lite Info MA
O indicador mostra os valores das médias móveis (MA), deltas entre os valores e os deltas entre as МА's.