Indicadores

Tick Chart - indicador para MetaTrader 4

Aliaksandr Hryshyn
Visualizações:
2520
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
O indicador mostra o gráfico tick do preço, spread ou volume.

É possível salvar os dados do tick em um arquivo que pode ser aberto, mais tarde, em Excel ou outro programa.

Parâmetros de entrada:

Parâmetros

Imagens:

O indicador com diferentes parâmetros:

Gráficos combinados

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12891

