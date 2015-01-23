CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Candle Size Info - индикатор для MetaTrader 5

Janderson Ferreira | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6673
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот простой индикатор отображает информацию о размере свечи в пипсах, включая размер тени.

Он также полезен при работе с бинарными опционами.

Индикатор Candle Size Info для MetaTrader 5

Рекомендации:

  • Рынок бинарных опционов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12316

Индикатор Value Chart Single Индикатор Value Chart Single

Индикатор Math представляет собой Original Value Chart, но этот индикатор отображает только график значений цен закрытия в виде линии.

Автоматическая публикация с WebRequest() Автоматическая публикация с WebRequest()

Пример публикации сообщения с картинкой на сайте MQL5.com с помощью функции WebRequest(). Показан пример авторизации с использованием логина и пароля пользователя, а также вставка картинки в текст сообщения.

Расчет прибыльных и убыточных сделок Расчет прибыльных и убыточных сделок

Способ расчета прибыльных и убыточных сделок.

Apply Template Apply Template

Простой скрипт для применения шаблона и/или таймфрейма ко всем открытым графикам.