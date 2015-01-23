Смотри, как бесплатно скачать роботов
Candle Size Info - индикатор для MetaTrader 5
Этот простой индикатор отображает информацию о размере свечи в пипсах, включая размер тени.
Он также полезен при работе с бинарными опционами.
Рекомендации:
- Рынок бинарных опционов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12316
