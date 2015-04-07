Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Postagem automática com WebRequest() - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3622
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A função WebRequest tem duas opções de compra, a primeira opção é usada para enviar consultas simples, a exemplo do que está disponível no script QuotesDemo.
A segunda opção função permite criar consultas de qualquer tipo (GET, POST, HEAD, etc.) indicando a seu próprio conjunto de cabeçalhos. Esta opção permite implementar interação flexível com vários serviços da Web. Este script é um exemplo de como postar uma mensagem no site do MQL5.com.
Quando você iniciar o script, digite seu login e senha mql5.com.
#property description "Sample script posting a user message " #property description "on the wall on mql5.com" input string InpLogin =""; //Your MQL5.com account input string InpPassword=""; //Your account password input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //An image in folder MQL5/Files/ input string InpFileType="image/png"; //Correct mime type of the image
Você pode usar o seu próprio nome de imagem no parâmetro InpFileName, não se esqueça de salvar o arquivo de imagem no data_folder/MQL5/Files/ e no parâmetro InpFileType defina o correto Tipo MIME.
Assim, usando WebRequest() você pode organizar postagem automática de mensagens contendo a análise do mercado atual e previsão de ações de price actions.
Nota
Por favor, note que, na segunda versão da função WebRequest(), os seguintes parâmetros passados pelo usuário no cabeçalho são ignorados, os seguintes valores são sempre utilizados neles:
"Accept-Language: en\r\n" "Accept-Charset: *,utf-8\r\n" "Connection: Keep-Alive\r\n" "Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n" "Pragma: no-cache\r\n" "Cache-Control: no-cache\r\n",
O parâmetro host também é ignorado, o seu valor é obtido a partir do URL.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12296
Script para aplicar o meu modelo para todas os gráficos em aberto.Apply Template
Script simples para aplicar o modelo e / ou período de tempo para todas os gráficos abertos.
Definir vários gráficos em um clique.Tally para vitórias e derrotas
Caminho para manter um registro de ganhos e perdas.