Postagem automática com WebRequest() - script para MetaTrader 5

A função WebRequest tem duas opções de compra, a primeira opção é usada para enviar consultas simples, a exemplo do que está disponível no script QuotesDemo.

A segunda opção função permite criar consultas de qualquer tipo (GET, POST, HEAD, etc.) indicando a seu próprio conjunto de cabeçalhos. Esta opção permite implementar interação flexível com vários serviços da Web. Este script é um exemplo de como postar uma mensagem no site do MQL5.com.

Aviso: evitar o envio de solicitações automatizadas, com demasiada frequência para web sites, porque a maioria dos site bloqueiam essas chamadas demasiadamente frequentes. O site mql5.com também tem proteção contra pedidos demasiadamente frequentes, e um erro no código pode levar ao bloqueio de sua conta.

Quando você iniciar o script, digite seu login e senha mql5.com.

#property description "Sample script posting a user message "
#property description "on the wall on mql5.com"

input string InpLogin   ="";             //Your MQL5.com account
input string InpPassword="";             //Your account password
input string InpFileName="EURUSDM5.png"; //An image in folder MQL5/Files/
input string InpFileType="image/png";    //Correct mime type of the image

Você pode usar o seu próprio nome de imagem no parâmetro InpFileName, não se esqueça de salvar o arquivo de imagem no data_folder/MQL5/Files/ e no parâmetro InpFileType defina o correto Tipo MIME.

Assim, usando WebRequest() você pode organizar postagem automática de mensagens contendo a análise do mercado atual e previsão de ações de price actions.

Nota

Por favor, note que, na segunda versão da função WebRequest(), os seguintes parâmetros passados ​​pelo usuário no cabeçalho são ignorados, os seguintes valores são sempre utilizados neles:

"Accept-Language: en\r\n"
"Accept-Charset: *,utf-8\r\n"
"Connection: Keep-Alive\r\n"
"Proxy-Connection: Keep-Alive\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n"
"Cache-Control: no-cache\r\n",

O parâmetro host também é ignorado, o seu valor é obtido a partir do URL.

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12296

