O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors prontos para usar com base nas classes da Biblioteca Padrão entregues juntamente com o terminal do cliente (veja Criando Expert Advisors Prontos Para Usar no Assistente MQL5 para mais detalhes). Ele permite verificar suas idéias de negociação rapidamente, tudo que você precisa é criar sua própria classe de sinais de negociação. A estrutura desta classe e exemplo podem ser encontrado no artigo Assistente MQL5: Como criar um módulo de sinais de negociação.

A idéia em geral é a seguinte: a classe dos sinais de negociação deriva de CExpertSignal, no próximo passo, é necessário substituir os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.

Há um livro chamado "Estratégias dos melhores traders" (em Russo), existem muitas estratégias de negociação que são considerados neste livro, vamos nos concentrar em padrões de velas de reversão, confirmados pelos osciladores Stochastic, CCI, MFI e RSI.



A melhor maneira é criar a classe separada, derivado de CExpertSignal para a verificação da formação de padrões de candles. Para confirmar os sinais de negociação, gerados por padrões de velas, apenas escreva a classe derivada de CCandlePattern e adicionar aos recursos necessários existentes (por exemplo, a confirmação por osciladores).

Aqui vamos considerar os sinais baseados nos padrões candles de reversão "Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta", confirmado pelo indicador Estocástico. O módulo de sinais de negociação baseia-se na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso para a criação de sinais de negociação com padrões de candles.

1. Padrões candles de reversão "Engolfo de Baixa" e "Engolfo de Alta"

1.1. Engolfo de Alta

Padrão de reversão "Engolfo de Alta" formado na tendência de baixa, quando um pequeno candle negro vem seguido de um grande candle branco que engolfa completamente ("envolve") o candle do dia anterior. As sombras (caudas) do pequeno candle são curtas, permitindo que o corpo do candle grande envolva toda o candle do dia anterior.







Fig. 1. Padrão candle "Engolfo de Alta"



O reconhecimento do padrão "Engolfo de Alta" é implementado pelo método CheckPatternBullishEngulfing() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishEngulfing() { if ((Open( 2 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )>Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )<CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) da classe CCandlePattern é usado para verificar a fromação do padrão candle "Engolfo de Alta".

1.2. Engolfo de Baixa

Padrão de reversão "Engolfo de Baixa" formado na tendência de alta, quando um pequeno candle branco vem seguido de um grande candle negro que engolfa completamente ("envolve") o candle do dia anterior.. As sombras (caudas) do pequeno candle são curtas, permitindo que o corpo do candle grande envolva toda o candle do dia anterior.





Fig. 2. Padrão candle "Engolfo de Baixa"



O reconhecimento do padrão "Engolfo de Baixa" é implementado pelo método CheckPatternBearishEngulfing() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishEngulfing() { if ((Open( 2 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )<Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )>CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING)da classe CCandlePattern é usado para verificar o padrão candle "Engolfo de Baixa".

2. Sinais de negócios confirmados pelo indicador Estocástico

Os sinais de negociação para abrir posição vendida ou comprada devem ser confirmados pelo oscilador Estocástico . A linha do sinal %D deve ser maior/menor correspondendo aos níveis críticos (30 ou 70).

O fechamento de uma posição aberta depende dos valores do indicador %D. Pode ser feito em dois casos:



se a linha %D atingiu o nível crítico oposto (80 para a posição comprada e 20 para posição vendida) se o sinal inverso não é confirmado (quando a linha %D atinge os seguintes níveis: 20 para a posição comprada e 80 para a posição vendida)





Fig. 3. Padrão "Engolfo de Alta", confirmado pelo indicador Estocástico





A verificação das condições de negociação para as entradas e saídas é implementada em dois métodos:

int CBE_BE_Stoch::LongCondition() - verifica as condições para abrir posição comprada (retorna 80) e fecha na posição vendida (retorna 40);



int CBE_BE_Stoch::ShortCondition() - verifica as condições para abrir posição vendida (retorna 80) e fecha na posição comprada(retorna 40).

2.1. Abrir posição comprada/Fechar posição vendida

A formação do padrão "Engolfo de Alta" deve ser confirmada pelo indicador Stochastic: StochSignal(1)<30 (o valor da linha do sinal do Indicador Estocástico da última barra completa deve ser menor do que 30). A posição vendida deve ser fechada se a linha de sinal do indicador Estocástico cruzou para cima os níveis 20 ou 80.

int CBE_BE_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Abrir posição vendida/ Fechar posição comprada

A formação do padrão "Engolfo de Baixa" deve ser confirmada pelo indicador Stochastic: StochSignal(1)>70 (o valor da linha do sinal do Indicador Stochastic da última barra completa deve ser maior do que 70). A posição de compra deve ser fechada se a linha de sinal do indicador Estocástico cruza para baixo dos níveis 80 ou 20 .

int CBE_BE_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5

A classe CBE_BE_Stoch não está incluída nas classes da Biblioteca Padrão, para usá-la é necessário fazer o download do arquivo acbe_be_stoch.mqh (veja anexos) e salvar na pasta client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.O mesmo deve ser feito com o arquivo candlepatterns.mqh. O mesmo deve ser feito com o arquivo candlepatterns.mqh. Você pode usá-los no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.



Para criar um Expert Advisor através do Assistente MQL5:







Fig. 4. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5

Vamos especificar o nome do Expert Advisor:







Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor

Depois disso, precisamos selecionar os módulos de sinais de negociação a serem usados.





Fig. 6. Propriedades de sinal do Expert Advisor

No nosso caso, usamos apenas um módulo de sinais de negociação.



Adicionando os módulos ""Sinais baseados no Engolfo de Alta/Engolfo de Baixa confirmado pelo Estocástico":







Fig. 7. Propriedades de sinal do Expert Advisor

Módulo de sinais de negociação adicionado:







Fig. 8. Propriedades de sinal do Expert Advisor

Você pode selecionar as propriedades à direita, mas vamos utilizar a opção "trailing stop não usado":



Fig. 9. Seguindo as propriedades do Expert Advisor



Em relação às propriedades de gerenciamento de dinheiro, utilisaremos a opção "Negociação com volume de negociação fixo":



Fig. 10. Propriedades de gerenciamento de dinheiro do Expert Advisor



Ao pressionar o botão "Finish", vamos obter o código gerado do Expert Advisor, localizado em Expert_ABE_BE_Stoch.mq5, ele será salvo no terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor que foi gerado são:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

deve ser substituído para:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os níveis de limite para abrir e fechar de posições.

No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação colocaremos os valores fixos do limite:

Abrir Posição: 80;

Fechar posição: 40.



O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5, abre e fecha uma posição usando os valores dos módulos de sinais de negociação. O valor do módulo principal (como um container, que consistem em todos os módulos adicionados) também é usado, mas o seu LongCondition() e ShortCondition() métodos sempre retornam 0.

Os resultados dos valores do módulo principal também são usados nas médias dos valores. No nosso caso, temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso precisamos ter este fato em conta na fixação dos valores limite. Devido a este fato, o ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.

Os valores dos parâmetros de entrada Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel são definidos como 0, isso significa que o fechamento das posições será realizado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.

2.4. Teste dos resultados pelo histórico



Vamos considerar o resultado do teste do Expert Advisor em dados históricos (EURUSD H1, periodo de teste: 2010.01.01-2011.03.04, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5).

Na criação de Expert Advisor usamos o volume fixo (Lote da Negociação Fixa, 0.1), o algorítimo do Trailing Stop não é usado (Trailing Stop não é usado).





Fig. 11. Resultados do Teste do Expert Advisor, baseado no Engolfo de Alta/Baixa + Stochastic"

O melhor conjunto de parâmetros de entrada podem ser encontrados usando o Testador de Estratégias do terminal do cliente MetaTrader 5.

O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 está anexado em expert_abe_be_stoch.mq5.