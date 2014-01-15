CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Canal de Regressão Linear - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
7900
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador traça um canal utilizando o modelo de regressão linear: y=b+a*x.

Para o cálculo dos coeficientes de regressão (a e b) é utilizado apenas barras concluídas. O número de barras deve ser maior do que 2 (e menor do que o total de barras históricas-1), ele é especificado no parâmetro de entrada InChPeriod. Os valores dos indicadores para a última (incompleta) barra é calculada usando os valores dos coeficientes de regressão calculados.

Assume-se que:

  • não menos que 68,26% dos valores de preços situam-se entre as linhas "Down" e "Up".
  • não menos que 95,44% dos valores de preços situam-se entre as linhas de "máxima" e "mínima".

O novo recálculo do coeficiente de regressão é realizado quando o total barras no histórico mudar, por exemplo, para o caso de uma nova barra.

Encontramos aqui umas notas sobre um curso de regressão (em Russo): http://stratum.ac.ru/textbooks/modelir/lection02.html.

Indicador LRChannel (Linear Regression Channel)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/249

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay mostra a linha do movimento futuro do preço.

Intervalo Diário Intervalo Diário

Este indicador calcula e mostra diariamente os preços máximos e mínimos, exibindo-os como dois conjuntos de linhas.

ZigzagColor_Channel ZigzagColor_Channel

O ZigzagColor_Channel traça um canal ligando os topos e os fundos de ZigZag.

Grr-al Grr-al

Este Expert Advisor é somente lucrativo se for utilizado a "Abertura de preço" somente no modo de "1 minuto OHLC" no Strategy Tester.