Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Canal de Regressão Linear - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 7900
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador traça um canal utilizando o modelo de regressão linear: y=b+a*x.
Para o cálculo dos coeficientes de regressão (a e b) é utilizado apenas barras concluídas. O número de barras deve ser maior do que 2 (e menor do que o total de barras históricas-1), ele é especificado no parâmetro de entrada InChPeriod. Os valores dos indicadores para a última (incompleta) barra é calculada usando os valores dos coeficientes de regressão calculados.
Assume-se que:
- não menos que 68,26% dos valores de preços situam-se entre as linhas "Down" e "Up".
- não menos que 95,44% dos valores de preços situam-se entre as linhas de "máxima" e "mínima".
O novo recálculo do coeficiente de regressão é realizado quando o total barras no histórico mudar, por exemplo, para o caso de uma nova barra.
Encontramos aqui umas notas sobre um curso de regressão (em Russo): http://stratum.ac.ru/textbooks/modelir/lection02.html.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/249
XprofuterOverlay mostra a linha do movimento futuro do preço.Intervalo Diário
Este indicador calcula e mostra diariamente os preços máximos e mínimos, exibindo-os como dois conjuntos de linhas.
O ZigzagColor_Channel traça um canal ligando os topos e os fundos de ZigZag.Grr-al
Este Expert Advisor é somente lucrativo se for utilizado a "Abertura de preço" somente no modo de "1 minuto OHLC" no Strategy Tester.