O indicador traça um canal utilizando o modelo de regressão linear: y=b+a*x.

Para o cálculo dos coeficientes de regressão (a e b) é utilizado apenas barras concluídas. O número de barras deve ser maior do que 2 (e menor do que o total de barras históricas-1), ele é especificado no parâmetro de entrada InChPeriod. Os valores dos indicadores para a última (incompleta) barra é calculada usando os valores dos coeficientes de regressão calculados.

Assume-se que:

não menos que 68,26% dos valores de preços situam-se entre as linhas "Down" e "Up".

não menos que 95,44% dos valores de preços situam-se entre as linhas de "máxima" e "mínima".

O novo recálculo do coeficiente de regressão é realizado quando o total barras no histórico mudar, por exemplo, para o caso de uma nova barra.

Encontramos aqui umas notas sobre um curso de regressão (em Russo): http://stratum.ac.ru/textbooks/modelir/lection02.html.

