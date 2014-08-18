请观看如何免费下载自动交易
此 BvsB 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 BvsB.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 BvsB_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11416
Exp_BvsB
这款 Exp_BvsB EA 基于趋势指标 BvsB 的信号。参照 USD 的多货币指标
此指标显示七个主要货币兑美元的行情。
Exp_KaufWMAcross
此 Exp_KaufWMAcross 交易系统基于 KaufWMAcross 指标显示的趋势方向改变。简单 ZigZag
另一个版本的 zigzag，利用简单代码修正判断峰值。