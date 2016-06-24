Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MFI_price - indicador para MetaTrader 4
Indicador Money Flow Index, o MFI usa o modo "Typical Price" na sua criação. Eu usei o código padrão do indicador e apenas adicionei a possibilidade de selecionar todos os tipos de aplicação dos preços .
Parâmetros de entrada:
Applied_price:
- 0 – preço do fechamento,
- 1 - preço da abertura
- 2 - máxima do preço,
- 3 - mínima do preço,
- 4 –preço médio, (high+low)/2,
- 5 - preço típico, (high+low+close)/3,
- 6 - preço de fechamento ponderado, (high+low+close+close)/4.
Indicador MFI_price
