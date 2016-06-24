CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MFI_price - indicador para MetaTrader 4

Paladin80 | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
914
Avaliação:
(4)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Money Flow Index, o MFI usa o modo "Typical Price" na sua criação. Eu usei o código padrão do indicador e apenas adicionei a possibilidade de selecionar todos os tipos de aplicação dos preços .

Parâmetros de entrada:

Applied_price:

  • 0 – preço do fechamento,
  • 1 - preço da abertura
  • 2 - máxima do preço,
  • 3 - mínima do preço,
  • 4 –preço médio, (high+low)/2,
  • 5 - preço típico, (high+low+close)/3,
  • 6 - preço de fechamento ponderado, (high+low+close+close)/4.


Indicador MFI_price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10795

VR---SETKA---3 VR---SETKA---3

Extensão do VR --- SETKA. Advisor para trabalhar com grade, por Martin...

MACD MA Price MACD MA Price

O indicador MACD com possibilidade de estabelecer o modo de preço aplicado da média móvel.

BB_MACD_funcs BB_MACD_funcs

Funções melhoradas iBands e IMACD.

iACfunc, iAOfunc e iBearsBullsfuncs iACfunc, iAOfunc e iBearsBullsfuncs

Funções aprimoradas iAC, iAO e iBearsBulls