Indicador Money Flow Index, o MFI usa o modo "Typical Price" na sua criação. Eu usei o código padrão do indicador e apenas adicionei a possibilidade de selecionar todos os tipos de aplicação dos preços .

Parâmetros de entrada:

Applied_price:

0 – preço do fechamento,

1 - preço da abertura

2 - máxima do preço,

3 - mínima do preço,

4 –preço médio, (high+low)/2,

5 - preço típico, (high+low+close)/3,

6 - preço de fechamento ponderado, (high+low+close+close)/4.





Indicador MFI_price