Experts

Exp_TSI_DeMarker - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
809
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
O Exp_TSI_DeMarker baseia-se nos sinais do indicador de tendência TSI_DeMarker.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador TSI_DeMarker.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste em 2013 para o par XAUUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11256

