O EA é Exp_SlopeDirectionLine com base nos sinais do indicador de tendência SlopeDirectionLine.

O sinal de negociação é formado quando uma barra está se fechando, se houver mudança na cor da linha do indicador.

Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador SlopeDirectionLine.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

