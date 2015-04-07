Participe de nossa página de fãs
O EA é Exp_SlopeDirectionLine com base nos sinais do indicador de tendência SlopeDirectionLine.
O sinal de negociação é formado quando uma barra está se fechando, se houver mudança na cor da linha do indicador.
Para um funcionamento correto do EA, coloque o arquivo do indicador SlopeDirectionLine.ex5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.
Resultado dos testes em 2013 no par USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11254
