RD-ForecastOsc_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
RD-ForecastOsc 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 RD-ForecastOsc.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 RD-ForecastOsc_HTF 指标

图例 1. 该 RD-ForecastOsc_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11299

InverseReaction_HTF InverseReaction_HTF

此 InverseReaction 指标在输入参数中有时间帧选项。

CCMx_HTF CCMx_HTF

此 CCMx 指标在输入参数中有时间帧选项。

SR_Cloud SR_Cloud

此指标利用的思路是寻找可能的阻力和支撑位，类似于 GSV 使用的想法。

SRm_Cloud SRm_Cloud

此指标利用的思路是寻找指标输入参数中定义的周期内可能的阻力和支撑位，类似于 GSV 使用的想法。