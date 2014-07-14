请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
InverseReaction_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1245
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 InverseReaction 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 InverseReaction.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 该 InverseReaction_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11298
CCMx_HTF
此 CCMx 指标在输入参数中有时间帧选项。InverseReaction
此指标显示何时价格超越波动范围。
RD-ForecastOsc_HTF
此 RD-ForecastOsc 指标在输入参数中有时间帧选项。SR_Cloud
此指标利用的思路是寻找可能的阻力和支撑位，类似于 GSV 使用的想法。