相对活力指数，带有市场横盘状态检测选项。

如果市场横盘, 彩色指标云收缩, 且位于 0 轴位置, 同时粗蓝线出现。确定这种状态的标准是收缩的布林带。临界布林收缩值固定为其带宽的一半，并在指标输入参数中定义:

input uint flat= 100 ;

图例 1. 指标 RVIWithFlat