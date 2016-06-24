Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
a_stops - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 953
- Avaliação:
-
- Publicado:
Mostra a distância até o stop assumido com duas linhas, localizadas a uma distância predeterminada a partir do preço atual. Apesar de sua simplicidade, é uma coisa muito útil, já que permite navegar num gráfico de escala. Nas configurações, você não precisa colocar um dos parâmetros como zero.
Exemplo de trabalho com o objeto gráfico OBJ_EDIT.