O indicador representa as seções entre os preço máximo e mínimo das barras.
A cor, largura e estilo das seções mudam aleatoriamente a cada N ticks. Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_SECTION) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate(). A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".
Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/331
O estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM é usado para plotar os valores do buffer de indicador como histograma.DRAW_HISTOGRAM2
O estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM2 é usado para plotar os valores do buffer de indicador como histograma.