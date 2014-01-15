O indicador representa as seções entre os preço máximo e mínimo das barras.

A cor, largura e estilo das seções mudam aleatoriamente a cada N ticks. Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_SECTION) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate(). A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".

