O indicador representa as seções entre os preço máximo e mínimo das barras.

A cor, largura e estilo das seções mudam aleatoriamente a cada N ticks. Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_SECTION) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate(). A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.

DRAW_SECTION

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/331

