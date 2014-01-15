O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor lsv, Link para a fonte - https://www.mql5.com/ru/code/9431.

Como ele funciona

O Expert Advisor funciona com ticks, não importando seu período gráfico. Calculando a média dos padrões de preço do mercado atual que estão se formando. Vários padrões com diferentes parâmetros são formados. O número de padrões são definidos na variável Nidelt. Para o primeiro padrão, o parâmetro DSTOP é utilizado, para a segunda - DSTOP * 2, etc, para DSTOP * N, em que N - é um conjunto de padrões. Se o preço mudou para DSTOP * valor N, um novo ponto de padrão é capturado. O último ponto é excluído, assim, o padrão tem um comprimento fixo de pontos Nidelt. Quanto mais valores de configurações um padrão tiver,mais profundo será a captura do histórico. Assim, o mercado tem sido simultaneamente rastreado em diferentes profundidades históricas.

Quando algum padrão muda (alterações na situação do mercado), a posição virtual é aberta. A tarefa aqui é a de associar uma posição com uma situação de mercado definido. Ele é produzido da seguinte maneira: o padrão é mostrado pelo código de sequência do preço para uma sequência binária, se o valor de um ponto é maior do que um valor anterior, isto é 1, caso contrário, - 0. Nesta sequência o número padrão único é calculado (significando a conversão do dígito binário em decimal).

Ele pode ser aberto de uma a três posições virtuais com diferentes Stop Loss/Take Profit, os valores de Stop Loss e Take Profit são os mesmos. O valor de Stop Loss/Take Profit é definido pelo parâmetro DSTOP, para uma posição é usado DSTOP * 1, para outro - DSTOP * 2, etc Se o preço sobe nos valores probabilísticos de Stop Loss/Take Profit, ele irá adicionar valores para um possível aumento para este padrão, se para baixo - ele irá aumentar o valor da probabilidade para baixo. Suas posições virtuais são abertas para cada um dos três padrões: parâmetro padrão, número padrão (forma) e para cada valor de Stop Loss / Take Profit. Além disso, é calculado para cada uma destas combinações, de acordo com a negociação virtual, a probabilidade de alta ou querda.

De acordo com qualquer combinação dos três parâmetros (parâmetros, número, Stop Loss/Take Profit), são criados não menos do que 10 ofertas virtuais, se a mesma situação do mercado ocorre (parâmetro definido e número do padrão é detectado automaticamente), nesse caso, pode ser considerado uma posição de abertura com uma direção definida pela probabilidade calculada, com base na estatística dos valores de Stop Loss/Take Profit.

Ele irá levar muito tempo para coletar estatísticas. Como o autor do Expert Advisor escreve: "Pode levar várias semanas". O processo de coleta de estatísticas pode ser acelerado usando o Strategy Tester. No entanto, o tick dos preços podem ser muito diferentes entre o Strategy Tester e no mercado real. O autor recomenda fazê-lo desta maneira: ensinar o Expert Advisor no Strategy Tester e, em seguida, executá-lo em uma conta demo por quase uma semana. Se o Expert Advisor mostrar resultados positivos (aqui ele vai estudar um pouco), será possível usá-lo em uma conta real.

Preparando um Expert Advisor

A primeira etapa do Expert Advisor será prepará-lo para trabalhar com a otimização de seus parâmetros: Nidel, nSTOP, DSTOP, forg, Probab, NN, delta. Nesta fase, a otimização é realizada com parâmetros de ReadHistory e SaveHistory desabilitados. Após uma encontrar uma combinação aceitável de parâmetros, é necessário realizar um teste com SaveHistory = true. Em seguida, execute o Expert Advisor na conta com o parâmetro ReadHistory = true - o Expert Advisor começará a trabalhar imediatamente, pois reuniu estatísticas suficientes no testador. É recomendável habilitar o parâmetro SaveHistory quando for executá-lo em uma conta a fim de salvar os dados automaticamente para que o Expert Advisor continue aprendendo e que esteja pronto para trabalhar em caso de seu reinício.

Ao utilizar o SaveHistory no Strategy Tester, os testes de aprendizagem são salvos em um arquivo, ele tem o nome de FD_[símbolo]. Se os testes do Expert Advisor for feito no EURUSD, ele terá o nome de «FD_EURUSD», para GBPUSD - de «FD_GBPUSD», etc Os arquivos são salvos na pasta de arquivos que é a pasta de dados comum para todos os terminais. Você pode encontrar a pasta de dados gerais através do menu principal do MetaEditor - para abrir pasta de dados em geral. O ReadHistory lê através desta pasta de dados.

Exceto salvar os resultados de aprendizagem, o Expert Advisor salva dois arquivos que são necessários no processo de negociação. Arquivos contendo o nome de: FDlast_buy[Symbol][TimeFrame], e FDlast_sell[Symbol][TimeFrame]. Não preste atenção nestes arquivos.

O Expert Advisor depende do tempo apenas na periodicidade de aprender a guardar os dados e o tempo mínimo entre os negócios virtuais. Ele é igual à densidade de duas barras, para que haja alguma diferença nos resultados do trabalho do Expert Advisor em períodos diferentes.

A imagem mostra os resultados de aprendizagem do trabalho do Expert Advisor em EURUSD M15 com as configurações padrão.

Parâmetros