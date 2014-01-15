CodeBaseSeções
Demo_DRAW_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5

Visualizações:
1326
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Um exemplo simples de uso do estilo de desenho DRAW_ZIGZAG

O indicador conecta os altos e baixos dos bares vizinhos.

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.

DRAW_ZIGZAG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/295

