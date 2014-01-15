Participe de nossa página de fãs
Demo_DRAW_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1326
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Um exemplo simples de uso do estilo de desenho DRAW_ZIGZAG
O indicador conecta os altos e baixos dos bares vizinhos.
Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/295
