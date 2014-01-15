Participe de nossa página de fãs
downloadhistory.mq5 - script para MetaTrader 5
O script faz o download de dados históricos (para o símbolo atual), disponível no servidor de negociação.
O progresso do download é plotado usando a classe CProgressBar, proposto no artigo O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5.
Na aba "Experts" da janela Caixa de Ferramentas, ele imprime a primeira do histórico do servidor.
Se houver erro ele imprime um código de erro (ver CheckLoadHistory em Organizando acesso a dados)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/302
