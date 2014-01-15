CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

downloadhistory.mq5 - script para MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2062
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script faz o download de dados históricos (para o símbolo atual), disponível no servidor de negociação.

O progresso do download é plotado usando a classe CProgressBar, proposto no artigo O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5.

demo do script downloadhistory

Na aba "Experts" da janela Caixa de Ferramentas, ele imprime a primeira do histórico do servidor.

log do scritp downloadhistory

Se houver erro ele imprime um código de erro (ver CheckLoadHistory em Organizando acesso a dados)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/302

up3x1 up3x1

O Expert Advisor se baseia em três médias móveis e utiliza Stop Loss ou Take Profit para o fechamento de posições. Estabelece-se uma entrada no mercado após o término de uma tendência, iniciando assim, uma inversão da tendência.

Trade_Time Trade_Time

Este indicador desenha um período de funcionamento que especifica a hora de início e término da negociação.

Universal_Investor Universal_Investor

O Expert Advisor se baseia em médias móveis exponenciais e linearmente ponderadas de mesmo período.

TrendCapture TrendCapture

O Expert Advisor se baseia nos indicadores SAR e ADX onde a direção da negociação permitida é selecionada com base no resultados das negociações.