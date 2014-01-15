O MQL5 Wizard permite criar o código de Expert Advisors automaticamente. Veja Criando Expert Advisors em MQL5 Wizard prontos para uso para mais detalhes.

Aqui vamos considerar uma estratégia baseada no cruzamento de duas exponentially smoothed Moving Averages (fast EMA e slow EMA). A estratégia é chamada "Sinais baseados no cruzamento de duas EMAs" (ao criar EA automaticamente no MQL5 Wizard).

Os Sinais de Negociação:

Compra: Fast EMA cruza por cima slow EMA



Venda: Fast EMA cruza por baixo slow EMA

A estratégia será implementada na classe CSignalCrossEMA.





Figura 1. Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Duas Exponentially Smoothed Moving Averages



Sinais de Negociação



A estratégia de negociação será implementada na classe CSignalCrossEMA, na qual possui alguns métodos protegidos para simplificar o acesso em indicadores:

double FastEMA( int ind) double SlowEMA( int ind) double StateEMA( int ind)





1. Abrindo posição de compra

Condições para abrir uma posição de compra:

StateEMA(1)>0 и StateEMA(2)<0: a Fast EMA cruza por cima a slow EMA na última barra completa.



bool CSignalCrossEMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (!(StateEMA( 2 )< 0 && StateEMA( 1 )> 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return ( true ); }

2. Fechando posição de compra

Condições para fechar uma posição de compra:

StateEMA(1)<0 и StateEMA(2)>0: a Fast EMA cruza por baixo a slow EMA na última barra completa.

bool CSignalCrossEMA::CheckCloseLong( double & price) { if (!(StateEMA( 2 )> 0 && StateEMA( 1 )< 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; return ( true ); }





3. Abrindo posição de venda

As condições para abrir uma posição de venda são as mesmas condições para fechar uma posição de compra.

bool CSignalCrossEMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (!(StateEMA( 2 )> 0 && StateEMA( 1 )< 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return ( true ); }

4. Fechando posição de venda

As condições para fechar uma posição de venda são as mesmas condições para abrir uma posição de compra.

bool CSignalCrossEMA::CheckCloseShort( double & price) { if (!(StateEMA( 2 )< 0 && StateEMA( 1 )> 0 )) return ( false ); price= 0.0 ; return ( true ); }

Criando um Expert Advisor usando o MQL5 Wizard

Para criar um robô de negociação com base na estratégia que você quer, você precisa escolher as propriedades dos sinais como "Signals based on crossover of two EMA" na opção "Creating Ready-Made Expert Advisors" do MQL5 Wizard:





Figura 2. Escolha "Signals, based on crossover of two EMA" no MQL5 Wizard



O próximo passo você precisa especificar o algorítimo trailing stop e o sistema de gestão de dinheiro e riscos. O código do Expert Advisor será criado automaticamente. Você pode compilar e testar no Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

Além disso, as classes da biblioteca padrão contém o "Signals based on crossover of two MA", implementado na classe CSignalCrossMA. A idéia de negociação é semelhante, mas oferece muito mais recursos (especificar tipos, shifts e métodos de média e níveis de Take Profit e Stop Loss).







Figura 3. "Signals, based on crossover of two MA" no MQL5 Wizard

Testando os Resultados

Vamos considerar o backtesting do Expert Advisor com dados históricos (EURUSD H1, período customizado: 1.1.2010-05.01.2011, FastPeriod=12, SlowPeriod=24).

Na criação do Expert Advisor usamos um volume fixo(Negociação Fixa do Lote, 0.1), algorítimo Trailing Stop não utilizado (Trailing não utilizado).





Figura 4. Resultados históricos do backtesting do Expert Advisor, com base no cruzamento de duas EMAs

Anexos: SignalCrossEMA.mqh com a classe CSignalCrossEMA localizados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal.



O arquivo crossover_2ema.mq5 contém o código do Expert Advisor criado, usando o MQL5 Wizard.