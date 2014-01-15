CodeBaseSeções
SpearmanStack_X20 (Indicador SpearmanRankCorrelation) - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Ivan Kornilov

20 linhas do indicador Ranking de Correlação de Spearman em uma janela do gráfico.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.12.2010.

Imagem:

Fig.1 Indicador SpearmanStack_X20.mq5

SpearmanStack_X20.mq5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1056

