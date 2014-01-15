Participe de nossa página de fãs
SpearmanStack_X20 (Indicador SpearmanRankCorrelation) - indicador para MetaTrader 5
- 1596
Autor real:
Ivan Kornilov
20 linhas do indicador Ranking de Correlação de Spearman em uma janela do gráfico.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.12.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1056
