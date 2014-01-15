Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PercentInfo - indicador para MetaTrader 5
1994
-
Autor real:
Arif Endro Nugroho
PercentInfo fornece informações a respeito da altas e quedas nos preços, expressados em porcentagem e em pontos, obtidos através de três grandes períodos gráficos do ativo. Assistente simples de boas informações.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=Teal;//Cor do movimento de alta input color DnColor=Magenta;//cor do movimento de baixa input color ZrColor=Gray;//cor inalterada input int FontSize=11; //tamanho da fonte input type_font FontType=Font14; //tipo da fonte input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //localização do canto input uint Y_=20; //localização vertical input uint X_=5; //localização horizontal
Fig.1 Indicador PercentInfo
A biblioteca GetFontName.mqh deve estar disponível na pasta 'terminal_directory\MQL5\Include' para a operação correta deste indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1029
