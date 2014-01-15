CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PercentInfo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1994
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo fornece informações a respeito da altas e quedas nos preços, expressados em porcentagem e em pontos, obtidos através de três grandes períodos gráficos do ativo. Assistente simples de boas informações.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//|  Parâmetros de entrada do indicador          |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=Teal;//Cor do movimento de alta
input color  DnColor=Magenta;//cor do movimento de baixa
input color  ZrColor=Gray;//cor inalterada
input int    FontSize=11; //tamanho da fonte
input type_font FontType=Font14; //tipo da fonte
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; //localização do canto
input uint Y_=20; //localização vertical
input uint X_=5; //localização horizontal 

Fig.1 Indicador PercentInfo

Fig.1 Indicador PercentInfo

A biblioteca GetFontName.mqh deve estar disponível na pasta 'terminal_directory\MQL5\Include' para a operação correta deste indicador.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1029

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Indicador CCIT3_Simple modificado.

ZigZag Rápido ZigZag Rápido

Um ZigZag mais rápido e fácil.

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Este simples indicador é exibido como uma nuvem colorida.

CandleTrend CandleTrend

O indicador CandleTrend exibe as direções do movimento de preço em seis diferentes período de tempo.