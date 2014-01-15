Autor real:

Arif Endro Nugroho

PercentInfo fornece informações a respeito da altas e quedas nos preços, expressados em porcentagem e em pontos, obtidos através de três grandes períodos gráficos do ativo. Assistente simples de boas informações.

Parâmetros de entrada do indicador:



input color UpColor=Teal; input color DnColor=Magenta; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;





Fig.1 Indicador PercentInfo

A biblioteca GetFontName.mqh deve estar disponível na pasta 'terminal_directory\MQL5\Include' para a operação correta deste indicador.

