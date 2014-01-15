CodeBaseSeções
CandleTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2437
(17)
O indicador CandleTrend exibe as direções do movimento de preço em seis diferentes período de tempo: H4, H8, H12, Diário, Semanal, Mensal. Na tendência de baixa são desenham-se quadrados em vermelho, na tendência de alta eles são verdes.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input color  UpColor=LimeGreen;  // cor do ativo em tendência de alta
input color  DnColor=Red;        // cor do ativo em tendência de baixa
input color  ZrColor=Gray;       // cor inalterada
input int    FontSize=11;        // tamanho da fonte
input type_font FontType=Font14; // tipo da fonte
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // localização do canto
input uint Y_=20;                                     // localização vertical
input uint X_=5;                                      // localização horizontal

Fig.1 Indicador CandleTrend

Coloque o arquivo da biblioteca GetFontName.mqh na pasta 'terminal_directory\MQL5\Include'.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1028

