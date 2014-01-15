O indicador CandleTrend exibe as direções do movimento de preço em seis diferentes período de tempo: H4, H8, H12, Diário, Semanal, Mensal. Na tendência de baixa são desenham-se quadrados em vermelho, na tendência de alta eles são verdes.

Parâmetros de entrada do indicador:

input color UpColor=LimeGreen; input color DnColor=Red; input color ZrColor=Gray; input int FontSize= 11 ; input type_font FontType=Font14; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 20 ; input uint X_= 5 ;

Fig.1 Indicador CandleTrend

Coloque o arquivo da biblioteca GetFontName.mqh na pasta 'terminal_directory\MQL5\Include'.