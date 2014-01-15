Participe de nossa página de fãs
CandleTrend - indicador para MetaTrader 5
O indicador CandleTrend exibe as direções do movimento de preço em seis diferentes período de tempo: H4, H8, H12, Diário, Semanal, Mensal. Na tendência de baixa são desenham-se quadrados em vermelho, na tendência de alta eles são verdes.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input color UpColor=LimeGreen; // cor do ativo em tendência de alta input color DnColor=Red; // cor do ativo em tendência de baixa input color ZrColor=Gray; // cor inalterada input int FontSize=11; // tamanho da fonte input type_font FontType=Font14; // tipo da fonte input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // localização do canto input uint Y_=20; // localização vertical input uint X_=5; // localização horizontal
Fig.1 Indicador CandleTrend
Coloque o arquivo da biblioteca GetFontName.mqh na pasta 'terminal_directory\MQL5\Include'.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1028
