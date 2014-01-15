CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCIT3_Simple - indicador para MetaTrader 5

Alexander Puzikov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1466
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador é baseado no CCI e utiliza a relação de Tilson.

O indicador possui limitações no número de barras calculadas (Max_bars_calc = 100000).

O Expert Advisor EA_CCIT3 implementa este indicador.

CCIT3_Simple

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1022

CandleTrend CandleTrend

O indicador CandleTrend exibe as direções do movimento de preço em seis diferentes período de tempo.

XPercentR-PCR XPercentR-PCR

Este simples indicador é exibido como uma nuvem colorida.

BubblesAndDrops BubblesAndDrops

O indicador mostra as direções possíveis do movimento de preço.

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

O indicador Adaptive Market Level (Nível do Mercado Adaptativo) exibe o preço de referência do estado atual do mercado. O nível é deslocado apenas se houve uma tendência no movimento dos preços.