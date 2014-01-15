Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCIT3_Simple - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1466
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador é baseado no CCI e utiliza a relação de Tilson.
O indicador possui limitações no número de barras calculadas (Max_bars_calc = 100000).
O Expert Advisor EA_CCIT3 implementa este indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1022
CandleTrend
O indicador CandleTrend exibe as direções do movimento de preço em seis diferentes período de tempo.XPercentR-PCR
Este simples indicador é exibido como uma nuvem colorida.
BubblesAndDrops
O indicador mostra as direções possíveis do movimento de preço.AML Adaptive Market Level
O indicador Adaptive Market Level (Nível do Mercado Adaptativo) exibe o preço de referência do estado atual do mercado. O nível é deslocado apenas se houve uma tendência no movimento dos preços.