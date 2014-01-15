CodeBaseSeções
CCIT3_noReCalc - indicador para MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Indicador CCIT3_Simple modificado.

O indicador possui limitações no número de barras calculadas (Max_bars_calc = 100000). Este indicador se baseia no Expert Advisor EA_CCIT3.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1023

