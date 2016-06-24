Descrição:



Parece uma idéia interessante - primeiro a abertura das ordens virtuais, em seguida, se a negociação virtual desta estratégia é com lucro, ordens a mercado são abertas . Cada uma das estratégias tem a sua própria classificação, com uma percentagem das mais bem sucedidas. Para eliminar a ordem do mercado, é necessário classificar a estratégia acima do mínimo - MinRating. A fim de simplificar o dimensionamento de novas estratégias, o código do conselheiro foi ajustado. Existe também um código de estratégias adicionada a mais dois "neurais" de diferentes autores e um para MA-Nike. O primeiro "neyronka" tem três maneiras de construir o Perceptron - VarPerceptron: 0 - Perceptron para Fechar \ Abrir; 1 - para iStochastic; 2 - no CCI. Bem, para um conjunto completo foi adicionada a minha biblioteca para gerir o capital.

Cada uma das estratégias tem seu próprio Número Mágico, que é formado a partir do parâmetro inicial Base.Magic, adicionando-lhe um número de estratégias, de modo a fazer uso da biblioteca b-PSI@ICManager, de preferência todas as fileiras de registros Allowed_Magics, utiliza também ",".

Além disso, com várias estratégias, pareceu-me que não seria supérfluo, somarmos às capacidades do Conselheiro arrastando o lucro total. . Pode operar de duas formas: Clássica e MA (TrailProfitByMA = TRUE). Primeiro é desenhado uma linha de lucro mínimo> segundo, uma garantia igual a 20 (definido no código) unidades do depósito da moeda, e depois quando há a inclusão do trailing, desenha e o preço move o Lucro pelo SL.

Cada garantia individual da estratégia também pode trabalhar em AI (Tx.Var.TS = 1), também pode ser configurado no modo BezUbytka, se Tx.OnlyBU = True.

A base tem duas opções para a formação (Tx.Var.STOP: 0 - clássica; 1 - pela MA), o TP em Tx.Var.STOP = 1 pode ser formado de duas maneiras: se Tx.TP = 0, então será feita via MA , ou TP = Tx.TP.

Também regulada pela quantidade oferecida de garantias da estratégia - MAX_OrdersOnTC.

As estratégias utilizadas nos indicadores podem ser definidas com o timeframe desejado - o parâmetro Period.Indicators não coincide necessariamente com o período da programação. São períodos de todos os indicadores relevantes, incluindo o trailing pelo MA, trabalhando neste parâmetro.

Nos arquivos de todo o trabalho para a biblioteca do advisor.

Bom, como eu mencionei no início, você pode, sem nenhum esforço adicionar neste sistema sua própria estratégia. O número de estratégias processadas no advisor é governado por uma constante #define MAX_TC. Condição prescrita para as funções individuais de abertura e fechamento de ordens, adicionadas a configuração de variáveis externas e as estratégias - funcionarão!..

AVISO!



Todas as variáveis externas (definidas no advisor), ligadas à dimensão das cotações, tem capacidade para 4 dígitos - você põe um valor para 4-dígitos, e o próprio advisor automaticamente recalcula a capacidade, dependendo das cotações recebidas do DC!