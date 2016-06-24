CodeBaseSeções
Experts

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - expert para MetaTrader 4

Visualizações:
725
Avaliação:
(6)
Publicado:
O Expert Advisor ZeroLagEA-AIP v0.0.4 calcula o indicador de sinal ZeroLag MACD, que é um indicador Moving Average de convergência/divergência, MACD com zero atraso..

Os resultados dos testes:







Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10090

