Resumindo:

Existe uma grande quantidade de vários Zigzags e a maior parte deles, com seus algoritmos difíceis, não dão o resultado esperados. Além do princípio de trabalho e ajustes, eles são complicados para entender.

Eu decidi escrever meu próprio Zigzag e, consequentemente, coloquei o meu nome.))

É o Zigzag com um simples, claro e natural princípio de trabalho. Ele mostra impulsos e correções que são importantes para você. O Zigzag não é redesenhado, uma vez que ele somente desenha os impulsos existentes.

Opções e princípio do trabalho:

extern double MinRatio= 0.33 ;

Isso significa a relação de um novo impulso à anterior, onde o Zigzag vai reagir. Isto é, a nova linha irá ser construída apenas se impulso atual não for menor do que 0,33 do anterior.

0.5 - não inferior a metade

0.75 - não inferior a três quartos etc.





extern int MinPoints= 20 ;

O filtro que corta os menores movimentos, isto é, o ruído do mercado. Designa o tamanho mínimo do impulso ou de reação, em pontos. Isto é, o Zigzag não reage a um impulso, menos do que MinPoints.





extern int ForcePoints= 50 ;

Este parâmetro permite reagir a recuos consideráveis, mesmo se for menor do que MinRatio. Por exemplo, após movimentos bruscos.

Se o parâmetro MinPoints estabelece que é maior do que ForcePoints, o FP será automaticamente aumentado no mesmo tamanho.





extern bool ByClose=False;

Este é um parâmetro interessante, permite desenhar o Zigzag sendo guiado pelos Preços de fechamento e ignorando o ruído de alta e baixa do mercado.





extern int History= 5000 ;

É apenas o Histórico. )