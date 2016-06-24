Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag de Orlov - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1257
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Resumindo:
Existe uma grande quantidade de vários Zigzags e a maior parte deles, com seus algoritmos difíceis, não dão o resultado esperados. Além do princípio de trabalho e ajustes, eles são complicados para entender.
Eu decidi escrever meu próprio Zigzag e, consequentemente, coloquei o meu nome.))
É o Zigzag com um simples, claro e natural princípio de trabalho. Ele mostra impulsos e correções que são importantes para você. O Zigzag não é redesenhado, uma vez que ele somente desenha os impulsos existentes.
Opções e princípio do trabalho:
extern double MinRatio=0.33;
Isso significa a relação de um novo impulso à anterior, onde o Zigzag vai reagir. Isto é, a nova linha irá ser construída apenas se impulso atual não for menor do que 0,33 do anterior.
0.5 - não inferior a metade
0.75 - não inferior a três quartos etc.
extern int MinPoints=20;
O filtro que corta os menores movimentos, isto é, o ruído do mercado. Designa o tamanho mínimo do impulso ou de reação, em pontos. Isto é, o Zigzag não reage a um impulso, menos do que MinPoints.
extern int ForcePoints=50;
Este parâmetro permite reagir a recuos consideráveis, mesmo se for menor do que MinRatio. Por exemplo, após movimentos bruscos.
Se o parâmetro MinPoints estabelece que é maior do que ForcePoints, o FP será automaticamente aumentado no mesmo tamanho.
extern bool ByClose=False;
Este é um parâmetro interessante, permite desenhar o Zigzag sendo guiado pelos Preços de fechamento e ignorando o ruído de alta e baixa do mercado.
extern int History=5000;
É apenas o Histórico. )
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10076
O Indicador DS_Stochastic apresenta um Oscilador Estocástico original (Stoch), com suavização baseada no indicador EMA.AlertLine
O indicador mostra uma mensagem, então o preço cruza as linhas, intituladas de "Support" e "Resistance" no gráfico.
O Expert Advisor ZeroLagEA-AIP v0.0.4 calcula o indicador de sinal ZeroLag MACD, que é um indicador Moving Average de convergência/divergência, MACD com zero atraso.Urban Towers
O indicador mostra as setas do ponto de entrada para uma posição de acordo com a Urban Towers Scalping Strategy.