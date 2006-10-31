CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - эксперт для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5650
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник ZeroLagEA-AIP v0.0.4 использует для расчета сигнала индикатор ZeroLag MACD, который является индикатором Moving Average Convergence/Divergence, MACD с нулевой задержкой.

Результаты тестирования:


ZeroLagEA-AIP v0.0.4




DS Stochastic DS Stochastic

Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator (Stoch), в котором применено EMA сглаживание.

ZeroLag Stochs true ZeroLag Stochs true

Индикатор ZeroLag Stochs_true является индикатором Stochastic Oscillator (Stoch) Джорджа С. Лэйна с нулевой задержкой.

Calculation the future day Calculation the future day

Индикатор для определения Max & Min дня по значеням бара предыдущего дня.

Графики без воскресных баров Графики без воскресных баров

Эксперт удаляет (или приклеивает к понедельнику) воскресные бары.