ZeroLagEA-AIP v0.0.4 - Experte für den MetaTrader 4
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Adviser ZeroLagEA-AIP v0.0.4 verwendet zur Berechnung die Signale des Indikators ZeroLag MACD, der Indikator ist ein gleitender Durchschnitt Konvergenzen/Divergenz, ein MACD mit Null Latenz.
Die Testergebnisse:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10090
