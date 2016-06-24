Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MA_Support_SAR - indicador para MetaTrader 4
865
Trabalha na variação do M1.
Eu estou usando os períodos M1, M5, H1, D1, mas todos os períodos podem ser usados.
Naturalmente, as cores dos indicadores MA e Parabolic SAR são as mesmas para os mesmos períodos.
Boa sorte!
