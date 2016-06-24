CodeBaseSeções
MA_Support_SAR - indicador para MetaTrader 4

Trabalha na variação do M1.

Eu estou usando os períodos M1, M5, H1, D1, mas todos os períodos podem ser usados.

Naturalmente, as cores dos indicadores MA e Parabolic SAR são as mesmas para os mesmos períodos.

Boa sorte!

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9756

