BB_Support - indicador para MetaTrader 4

Trabalha na variação do M1. Eu estou usando os períodos M1, M5, H1, D1, mas todos os períodos podem ser usados.

Exemplo #1:

M1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M1, M1Period, M1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i);
M5up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M5, M5Period, M5Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M5);
M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, M15Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, M30Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);

Exemplo #2:

M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, H1Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, H1Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);
H1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H1, H1Period, H1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H1;
H4up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H4, H4Period, H4Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H4);

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9758

MA_Support_SAR MA_Support_SAR

Dois indicadores MA_Support e Para_B

Fast Stochastic Fast Stochastic

O indicador Fast Stochastic é um tipo de oscilador estocástico desenvolvido por George C. Lane

BB_Support_Up BB_Support_Up

Bandas de Bollinger no TimeFrame corrente e mostrando na sequência os próximos três "maiores" valores.

MA_monika_SAR MA_monika_SAR

2 indicadores (MA_Support e Para_B) em 1. TimeFrame do M1 até H4.