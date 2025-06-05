통화 / MODG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MODG: Topgolf Callaway Brands Corp
9.28 USD 0.22 (2.32%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MODG 환율이 오늘 -2.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.18이고 고가는 9.57이었습니다.
Topgolf Callaway Brands Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MODG News
- Topgolf Callaway: Consumer Traffic Recovery Positive, But Earnings Risks Exist
- Topgolf Callaway Brands Corp. (MODG) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- Topgolf Callaway Brands director Scott M. Marimow resigns, board size reduced
- Topgolf Callaway (MODG) Q2 EPS Beats 22%
- Compared to Estimates, Topgolf Callaway (MODG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Topgolf Callaway Brands (MODG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Callaway Golf earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Topgolf Callaway Q2 2025 slides: raises guidance after Jack Wolfskin sale
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than BigBear.ai 3 Years From Now
- Acushnet (GOLF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Topgolf Callaway Brands (MODG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Toast, IBD Stock Of The Day, Is In A Buy Zone And Gaining Market Share In Tough Restaurant Software Sector
- Morgan Stanley initiates coverage on Topgolf Callaway stock with Equalweight rating
- CFRA raises Topgolf Callaway Brands stock price target on troughing fundamentals
- Texas Capital initiates Topgolf Callaway Brands stock with Hold rating
- TOPGOLF LAUNCHES EXCLUSIVE EXPERIENCE INSPIRED BY MARVEL STUDIOS’ "THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS," IN THEATERS JULY 25
- Minjee Lee Wins KPMG Women’s PGA Championship With a Callaway Elyte Driver, Callaway Chrome Tour X Golf Ball, and an Odyssey Ai-ONE Square 2 Square Putter
- The Drive For Profits Is Missing The Green At FST Corp Stock (NASDAQ:KBSX)
- Why Topgolf Callaway Brands Stock Was on Fire This Week
- Panama City Beach, Meet Your New Summer Playground: Topgolf Opens June 27
- Why Topgolf Callaway Rallied on Monday
- Oracle and Palantir Lead Mega-Cap Movers on Monday’s Market
- Construction Efforts Underway in Parsippany as Topgolf Breaks Ground
일일 변동 비율
9.18 9.57
년간 변동
5.42 11.28
- 이전 종가
- 9.50
- 시가
- 9.46
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- 저가
- 9.18
- 고가
- 9.57
- 볼륨
- 2.321 K
- 일일 변동
- -2.32%
- 월 변동
- -0.32%
- 6개월 변동
- 40.82%
- 년간 변동율
- -15.17%
20 9월, 토요일