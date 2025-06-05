Валюты / MODG
MODG: Topgolf Callaway Brands Corp
9.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MODG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.50, а максимальная — 9.70.
Следите за динамикой Topgolf Callaway Brands Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MODG
- Topgolf Callaway: Consumer Traffic Recovery Positive, But Earnings Risks Exist
- Topgolf Callaway Brands Corp. (MODG) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- Topgolf Callaway Brands director Scott M. Marimow resigns, board size reduced
- Topgolf Callaway (MODG) Q2 EPS Beats 22%
- Compared to Estimates, Topgolf Callaway (MODG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Topgolf Callaway Brands (MODG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Callaway Golf earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Topgolf Callaway Q2 2025 slides: raises guidance after Jack Wolfskin sale
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than BigBear.ai 3 Years From Now
- Acushnet (GOLF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Topgolf Callaway Brands (MODG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Toast, IBD Stock Of The Day, Is In A Buy Zone And Gaining Market Share In Tough Restaurant Software Sector
- Morgan Stanley initiates coverage on Topgolf Callaway stock with Equalweight rating
- CFRA raises Topgolf Callaway Brands stock price target on troughing fundamentals
- Texas Capital initiates Topgolf Callaway Brands stock with Hold rating
- TOPGOLF LAUNCHES EXCLUSIVE EXPERIENCE INSPIRED BY MARVEL STUDIOS’ "THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS," IN THEATERS JULY 25
- Minjee Lee Wins KPMG Women’s PGA Championship With a Callaway Elyte Driver, Callaway Chrome Tour X Golf Ball, and an Odyssey Ai-ONE Square 2 Square Putter
- The Drive For Profits Is Missing The Green At FST Corp Stock (NASDAQ:KBSX)
- Why Topgolf Callaway Brands Stock Was on Fire This Week
- Panama City Beach, Meet Your New Summer Playground: Topgolf Opens June 27
- Why Topgolf Callaway Rallied on Monday
- Oracle and Palantir Lead Mega-Cap Movers on Monday’s Market
- Construction Efforts Underway in Parsippany as Topgolf Breaks Ground
Дневной диапазон
9.50 9.70
Годовой диапазон
5.42 11.28
- Предыдущее закрытие
- 9.60
- Open
- 9.70
- Bid
- 9.60
- Ask
- 9.90
- Low
- 9.50
- High
- 9.70
- Объем
- 3.023 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 45.68%
- Годовое изменение
- -12.25%
