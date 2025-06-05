货币 / MODG
MODG: Topgolf Callaway Brands Corp
9.65 USD 0.05 (0.52%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MODG汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点9.60和高点9.83进行交易。
关注Topgolf Callaway Brands Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MODG新闻
- Topgolf Callaway: Consumer Traffic Recovery Positive, But Earnings Risks Exist
- Topgolf Callaway Brands Corp. (MODG) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- Topgolf Callaway Brands director Scott M. Marimow resigns, board size reduced
- Topgolf Callaway (MODG) Q2 EPS Beats 22%
- Compared to Estimates, Topgolf Callaway (MODG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Topgolf Callaway Brands (MODG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Callaway Golf earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Topgolf Callaway Q2 2025 slides: raises guidance after Jack Wolfskin sale
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than BigBear.ai 3 Years From Now
- Acushnet (GOLF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Topgolf Callaway Brands (MODG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Toast, IBD Stock Of The Day, Is In A Buy Zone And Gaining Market Share In Tough Restaurant Software Sector
- Morgan Stanley initiates coverage on Topgolf Callaway stock with Equalweight rating
- CFRA raises Topgolf Callaway Brands stock price target on troughing fundamentals
- Texas Capital initiates Topgolf Callaway Brands stock with Hold rating
- TOPGOLF LAUNCHES EXCLUSIVE EXPERIENCE INSPIRED BY MARVEL STUDIOS’ "THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS," IN THEATERS JULY 25
- Minjee Lee Wins KPMG Women’s PGA Championship With a Callaway Elyte Driver, Callaway Chrome Tour X Golf Ball, and an Odyssey Ai-ONE Square 2 Square Putter
- The Drive For Profits Is Missing The Green At FST Corp Stock (NASDAQ:KBSX)
- Why Topgolf Callaway Brands Stock Was on Fire This Week
- Panama City Beach, Meet Your New Summer Playground: Topgolf Opens June 27
- Why Topgolf Callaway Rallied on Monday
- Oracle and Palantir Lead Mega-Cap Movers on Monday’s Market
- Construction Efforts Underway in Parsippany as Topgolf Breaks Ground
日范围
9.60 9.83
年范围
5.42 11.28
- 前一天收盘价
- 9.60
- 开盘价
- 9.60
- 卖价
- 9.65
- 买价
- 9.95
- 最低价
- 9.60
- 最高价
- 9.83
- 交易量
- 1.109 K
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- 3.65%
- 6个月变化
- 46.43%
- 年变化
- -11.79%
