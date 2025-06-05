Valute / MODG
MODG: Topgolf Callaway Brands Corp
9.28 USD 0.22 (2.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MODG ha avuto una variazione del -2.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.18 e ad un massimo di 9.57.
Segui le dinamiche di Topgolf Callaway Brands Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MODG News
Intervallo Giornaliero
9.18 9.57
Intervallo Annuale
5.42 11.28
- Chiusura Precedente
- 9.50
- Apertura
- 9.46
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Minimo
- 9.18
- Massimo
- 9.57
- Volume
- 2.321 K
- Variazione giornaliera
- -2.32%
- Variazione Mensile
- -0.32%
- Variazione Semestrale
- 40.82%
- Variazione Annuale
- -15.17%
20 settembre, sabato