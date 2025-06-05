QuotazioniSezioni
MODG: Topgolf Callaway Brands Corp

9.28 USD 0.22 (2.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MODG ha avuto una variazione del -2.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.18 e ad un massimo di 9.57.

Segui le dinamiche di Topgolf Callaway Brands Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.18 9.57
Intervallo Annuale
5.42 11.28
Chiusura Precedente
9.50
Apertura
9.46
Bid
9.28
Ask
9.58
Minimo
9.18
Massimo
9.57
Volume
2.321 K
Variazione giornaliera
-2.32%
Variazione Mensile
-0.32%
Variazione Semestrale
40.82%
Variazione Annuale
-15.17%
20 settembre, sabato