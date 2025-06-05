Währungen / MODG
MODG: Topgolf Callaway Brands Corp
9.50 USD 0.33 (3.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MODG hat sich für heute um 3.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.16 bis zu einem Hoch von 9.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Topgolf Callaway Brands Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MODG News
- Topgolf Callaway: Consumer Traffic Recovery Positive, But Earnings Risks Exist
- Topgolf Callaway Brands Corp. (MODG) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global
- Topgolf Callaway Brands director Scott M. Marimow resigns, board size reduced
- Topgolf Callaway (MODG) Q2 EPS Beats 22%
- Compared to Estimates, Topgolf Callaway (MODG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Topgolf Callaway Brands (MODG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Callaway Golf earnings beat by $0.22, revenue topped estimates
- Topgolf Callaway Q2 2025 slides: raises guidance after Jack Wolfskin sale
- Harley-Davidson names Topgolf’s Arthur Starrs as new CEO
- Prediction: 2 Stocks That'll Be Worth More Than BigBear.ai 3 Years From Now
- Acushnet (GOLF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Analysts Estimate Topgolf Callaway Brands (MODG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Toast, IBD Stock Of The Day, Is In A Buy Zone And Gaining Market Share In Tough Restaurant Software Sector
- Morgan Stanley initiates coverage on Topgolf Callaway stock with Equalweight rating
- CFRA raises Topgolf Callaway Brands stock price target on troughing fundamentals
- Texas Capital initiates Topgolf Callaway Brands stock with Hold rating
- TOPGOLF LAUNCHES EXCLUSIVE EXPERIENCE INSPIRED BY MARVEL STUDIOS’ "THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS," IN THEATERS JULY 25
- Minjee Lee Wins KPMG Women’s PGA Championship With a Callaway Elyte Driver, Callaway Chrome Tour X Golf Ball, and an Odyssey Ai-ONE Square 2 Square Putter
- The Drive For Profits Is Missing The Green At FST Corp Stock (NASDAQ:KBSX)
- Why Topgolf Callaway Brands Stock Was on Fire This Week
- Panama City Beach, Meet Your New Summer Playground: Topgolf Opens June 27
- Why Topgolf Callaway Rallied on Monday
- Oracle and Palantir Lead Mega-Cap Movers on Monday’s Market
- Construction Efforts Underway in Parsippany as Topgolf Breaks Ground
Tagesspanne
9.16 9.54
Jahresspanne
5.42 11.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.17
- Eröffnung
- 9.16
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Tief
- 9.16
- Hoch
- 9.54
- Volumen
- 3.132 K
- Tagesänderung
- 3.60%
- Monatsänderung
- 2.04%
- 6-Monatsänderung
- 44.16%
- Jahresänderung
- -13.16%
