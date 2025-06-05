KurseKategorien
Währungen / MODG
Zurück zum Aktien

MODG: Topgolf Callaway Brands Corp

9.50 USD 0.33 (3.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MODG hat sich für heute um 3.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.16 bis zu einem Hoch von 9.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Topgolf Callaway Brands Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MODG News

Tagesspanne
9.16 9.54
Jahresspanne
5.42 11.28
Vorheriger Schlusskurs
9.17
Eröffnung
9.16
Bid
9.50
Ask
9.80
Tief
9.16
Hoch
9.54
Volumen
3.132 K
Tagesänderung
3.60%
Monatsänderung
2.04%
6-Monatsänderung
44.16%
Jahresänderung
-13.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K